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Деревянный идол возрастом около 1600 лет найден в болотах Ирландии
Общество
Деревянный идол возрастом около 1600 лет найден в болотах Ирландии
pixabay.com

Дублин, 16 августа. Археологи нашли в болотах западной Ирландии резной деревянный идол эпохи железного века, его возраст около 1600 лет.

Обнаруженный артефакт в длину 2,5 метра, изготовлен из расколотого ствола дуба. Это 12 идол, обнаруженный на территории Ирландии, и самый крупный из всех. Тело идола продолговатое, с горизонтальными насечками, голова круглая, плечи маленькие.

Деревянная находка в идеальном состоянии, так как находилась в заболоченной почве. Археологи пока не определили назначение идолов, радиоуглеродный анализ установил, что они были изготовлены в 200-400 годах нашей эры. Изучением артефакта занимаются ученые в Университетском колледже в Дублине, позднее его выставят в Национальном музее Ирландии.

Археологические раскопки иногда оборачиваются неожиданными открытиями, иногда разрушают ранние теории. На окраине Касабланки группа археологов обнаружила древнейшее орудие каменного века. Артефакту примерно 1,3 млн лет. Эта находка заставила ученых пересмотреть теорию о начале создания орудий труда ашельской эпохи.

Датские ученые объявили о воссоединении близких родственников — в распоряжении специалистов оказались останки двух викингов, родство которых доказала экспертиза ДНК. Примечательно, что молодой викинг погиб в Англии, а пожилой в Дании более тысячи лет назад, пишет издание «Ридус».

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