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«JourФак Манукяна». Битва за ЗакС: Буланова, Шугалей и «Родина»
ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». Битва за ЗакС: Буланова, Шугалей и «Родина»

Татьяна Буланова выпустила ролик, в котором призвала ввести региональную надбавку пенсионерам в Санкт-Петербурге. Надо сказать, что певица нашла широкую поддержку среди своих коллег по цеху. Стоит отметить, что артисты предложили пойти еще дальше и не ограничиваться надбавками только в Москве, которые уже давно выплачиваются, а распространить эту практику на все регионы.

В это же время решался вопрос допуска Булановой на выборы в петербургский ЗакС. В итоге Татьяну сняли с гонки. По официальной версии — из-за брака в подписях. Более того, до выборов в ЗакС не допустили почти весь список кандидатов от партии «Родина».

Татьяну Буланову поддержали такие известные люди страны, как: Лев Лещенко, Владимир Пресняков-старший, Наталья Штурм, Игорь Наджиев, Владимир Маркин, Юрий Маликов, Мария Кожевникова, Евгений Дятлов, Клара Новикова, Елена Воробей, Светлана Немоляева, Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Никас Сафронов и многие другие.

Нельзя не упомянуть об акции возле Госдумы, которую устроил шоумен Стас Борецкий, в поддержку Булановой, которую сняли в выборов в ЗакС.

Однако один представитель «Родины» все же продолжает свою предвыборную гонку. Максим Шугалей официально зарегистрирован. Благодаря качествам, которые социолог проявил в ливийском плену, Шугалея сегодня знает вся страна. Немаловажную роль в этом сыграли художественные фильмы о судьбе Максима. Лично у меня нет сомнений в том, что Максима Шугалея в этой битве за петербургский ЗакС ждет успех. Он сегодня словно мушкетер — один за всех.

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Все новости / ФАН-ТВ / «JourФак Манукяна». Битва за ЗакС: Буланова, Шугалей и «Родина»
татьяна буланова заксобрание вадим манукян партия родина шугалей
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