Психолог Миллер предупредила об опасности секса по дружбе

Секс по дружбе встречается в современном мире все чаще. Оно и неудивительно: ведь можно, так сказать, совместить приятное с полезным. Особенно, если ни одна из сторон не готова к серьезным отношениям. Впрочем, секс по дружбе имеет не только положительные, но и отрицательные стороны.

В беседе с корреспондентом ФАН сексолог Александра Миллер предупредила об опасности секса по дружбе.

«В основном мужчины пользуются женщинами с низкой самооценкой, терпят пока с ними соизволят переспать. Редко когда бывает наоборот. Минусы таких отношений для женщины очевидны — она старается себе внушить, что все понимает, ни на что не надеется, не привыкает. Но по факту все совсем не так», — рассказала собеседница ФАН.

Сексолог объяснила, что женщины склонны испытывать привязанность из-за всплесков серотонина, вазопрессина и других гормонов.

«Прикосновения, объятья, поцелуи, секс — гормоны из раза в раз напоминают, что это тот самый партнер. А мужчина, возможно, и не собирается заводить никаких отношений, кроме сексуальных, которые могут не очень долго существовать в связи с тем, что у одного из партнеров нет глубоких чувств», — пояснила Миллер.

freepik.com / Designed by Freepik

Именно поэтому, как только закончится страсть и эффект новизны, сердце влюбленной девушки будет разбито. Это называется неоправданные ожидания. Тогда как реальное представление о ситуации поможет избежать массу неприятных переживаний.

«Девушки, идущие на такие отношения, в тайне надеются привязать партнера различными манипуляциями или виртуозным сексом, забывая одну главную вещь — если мужчина в начале отношений обозначает свою позицию, что у него с вами только секс по дружбе, — это означает лишь одно — секс по дружбе», — подчеркнула эксперт.

В сложившейся ситуации винить можно только себя. Миллер объяснила, что манипуляторы найдутся всегда — как на работе, так и в личной жизни. Вопрос в том, как человек поведет себя в этой ситуации и позволит ли собой пользоваться.

«Только вовлеченность партнера может наполнить человека. Не придуманная, а та, которую вы чувствуете. Настоящее участие в вашей жизни, теплота взаимоотношений, ухаживания (цветы, подарки)», — рассказала собеседница Федерального агентства новостей.

Сексолог посоветовала не придумывать то, чего нет. Не нужно жить надеждой, что можно кого-то переделать, поскольку так только можно потерять время.

Ранее сексолог Кристен Марк из Кентуккийского университета выяснила, что средняя продолжительность секса у женщин несколько отличается от идеального для них показателя. В исследовании приняли участие 15 тыс. женщин.