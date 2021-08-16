Власти РФ согласовали направление 80 млрд рублей на программу Росатома

Москва, 16 августа. Правительство России приняло решение направить почти 80 млрд рублей на программу Росатома по совершенствованию атомных электростанций малой мощности в 2021–2024 годах.

Согласно представленным данным, 24 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета, до 55,9 млрд рублей — из ФНБ. На программу Росатома планируют ежегодно выделять по 5 млрд рублей в 2021–2022 годах. В последующие два года сумма составит 7 млрд рублей. Цель проекта «Новая атомная энергетика» заключается в возведении наземных АЭС малой мощности (до 300 МВт), передает «Коммерсантъ».

Соответствующий вопрос затрагивает строительство первой атомной станции на реакторе РИТМ-200Н (55 МВт) в якутском поселке Усть-Куйга для Кючусского месторождения золота. Представители Росатома также готовят техническую концепцию системы «Шельф М» мощностью до 10 МВт и эскизный проект «Елена АМ» до 400 кВт. Подобные инициативы способны обеспечить электроэнергией жителей удаленных территорий.

Генеральный директор госкорпорация «Росатом» Алексей Лихачев ранее сообщил, что организация выработала максимальные 215,7 млрд кВтч электроэнергии по итогам прошлого года.