Кошке Люсьене из Томска присвоено звание «Почетный работник музея»

Томск, 16 августа. В честь Всемирного дня кошек, который традиционно отмечают в августе, работники музея истории Томска решили поощрить свою пушистую коллегу Люсьену.

О награде кошки сообщили сотрудники музея в социальных сетях — они назвали Люсьену «пушистой хранительницей музея и стражем Воскресенской горы».

«За многолетний добросовестный труд на благо музея и его гостей, за активное участие в жизни музея и в связи со Всемирным днем кошек Люсьене вручена Почетная грамота и присвоено звание «Почетный работник музея»!»— написали коллеги.

Помимо почетной грамоты Люсьене выдали кошачьи лакомства и механическую мышь, чтобы почетный работник музея могла ежедневно совершенствоваться.

Общение с домашним питомцем положительно влияет на эмоциональное состояние, однако заводить животное для «лечения» ментального расстройства – плохая идея, сообщало ранее информационное агентство РИАМО.