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Министр обороны Британии: НАТО не планирует возвращаться в Афганистан

  /   Обновлено: 16 августа 2021 09:51
Армия
Министр обороны Британии: НАТО не планирует возвращаться в Афганистан
wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense/CC BY 2.0

Лондон, 16 августа. В Минобороны Британии опровергли возможности возращения войск стран НАТО в Афганистан. С комментарием по поводу ситуации в республике выступил глава ведомства Бен Уоллес.

На фоне перехода Афганистана под контроль боевиков движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) журналисты обратились с вопросом к Уоллесу и поинтересовались, не планируют ли страны НАТО вернуть свой военный контингент в Афганистан.

«Это не в наших планах <...> возвращаться обратно», — ответил Уоллес.

Сходной позиции придерживаются и в Пентагоне. Несмотря на то, что наступление талибов было спровоцировано отводом американкой армии из республики, Белый дом не намерен нарушать ранее заключенное соглашение с «Талибаном».

Несколькими месяцами ранее талибы нарастили активность на севере страны, воспользовавшись отводом американских войск. К началу августа боевики движения взяли под контроль ряд крупных городов. К 15 августа они подошли к столице Афганистана — городу Кабул и заняли его.

Президент страны Ашраф Гани вместе с правительством экстренно покинул страну. В ночь на 16 августа представитель политофиса «Талибана» Мухаммед Наим заявил, что война окончена.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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