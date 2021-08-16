Правоохранители нашли крышку от канистры рядом с телами женщины и ребенка под Выборгом

Выборг, 16 августа. Следственно-оперативная группа прибыла в лесной массив под Выборгом, где были найдены два трупа. По данным источника ФАН, на месте преступления обнаружена крышка от канистры.

Обгоревшие тела лежали приблизительно в 300 метрах от железнодорожной платформы «63 км». По предварительным данным, были убиты женщина примерно 25 лет и ребенок дошкольного возраста.

С места преступления также были изъяты зажигалка, две чайные ложки, кусок женской сумки, цепочка, крест, медальон и оплавленный телефон.

Напомним, что жестокая расправа произошла в приморском городе Фокино. Злоумышленник расправился с жертвой, а затем разбросал останки на улице, сообщало Deita.