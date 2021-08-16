Аналитики выяснили, в каких регионах России жители стали больше курить

Москва, 16 августа. Социологи провели опрос среди взрослого населения России и выяснили, в каких регионах за время пандемии курильщиков стало больше.

По данным Росстата, количество курящих людей за прошедший 2020 год в целом по стране уменьшилось на 1,33 млн человек. Не расстались с вредной привычкой 23,1% россиян, или 27,9 млн человек. Если смотреть статистику по регионам, то уменьшение числа курильщиков произошло в 58 регионах России, зато оставшиеся районы пополнились новыми потребителями табачных изделий.

Больше курить стали фактически в трети регионов страны. Это прежде всего Тыва, Калужская, Магаданская области, а также Бурятия, Коми, Санкт-Петербург, Красноярский край. По-прежнему, курящих мужчин гораздо больше курящих женщин. Уменьшение количества курящих людей социологи объясняют случившейся пандемией и существующим законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Об опасности вейпинга для некурящих людей предупреждают американские ученые. Их исследования показали, что всего 30 минут курения вейпа вызывает повреждение клеток организма.