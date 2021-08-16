Младшая дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о проблемах в семье

Москва, 16 августа. Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и писателя Василия Шукшина Ольга рассказала о сложной ситуации в семье и конфликтах. Ее откровения прозвучали в эфире шоу «Судьба человека».

С детских лет у Ольги трудные отношения со старшей родной сестрой Марией. Младшей дочери артистки не хватало защиты. Как признается Шукшина, она чувствовала себя в семье изгоем.

«У меня были проблемы. Она всегда была более красивой и симпатичной девушкой. Я такой больше колобок. С комплексами в школе, что надо похудеть», — прокомментировала отношения со старшей родной сестрой Ольга.

По словам Ольги, мать всегда говорила, что Мария — ее любимая дочь. При этом она убеждена, что любви матери хватит на всех детей. Дочь знаменитости также рассказала о проблемах в общении Федосеевой-Шукшиной со старшей дочерью Анастасией. Женщины не общаются уже 60 лет, пишет Teleprogramma.pro.

«Это катастрофа, что сейчас происходит с нами. Я стучу во все двери, пытаюсь достучаться до мамы, Маши. Она же ваша родная кровь, а вы с ней не общаетесь», — заметила Ольга Шукшина.

У Федосеевой-Шукшиной было пять официальных браков. Она родила трех дочерей. Во втором браке с Шукшиным у нее появились на свет дочери Мария и Ольга.

Оператор Анатолий Ковтун заявил, что Федосеева-Шукшина была главной любовью писателя, но сама актриса никогда не любила супруга. Еще при жизни звезда кино тесно общалась с оператором Михаилом Аграновичем, которого, по словам Ковтуна, привела в дом практически сразу после смерти супруга.