Брошенный хозяевами сурикат в Красноярске обрел новый дом

Красноярск, 16 августа. Брошенный владельцами сурикат по кличке Сури нашел пристанище. Хозяйкой экзотического зверька стала сотрудница ветклиники «Лимпопо», где животное выхаживали.

Сури будет жить по-соседству с крысой Снежкой, от которой также отказались хозяева. Животные подружились и, пока владелица на работе, им будет не скучно.

Хозяйка рассказала, что ей нелегко было принять это решение, потому что оба зверька имеют слабое здоровье. Но главное, что они поладили, отметила она.

Самка суриката была обнаружена в подъезде дома полтора года назад. Жестокие люди посадили ее в коробку и обмотали скотчем. Само животное было сильно истощено. В ветклинике Сури выходили и попытались пристроить в семью, где уже жил сурикат, но зверьки не сошлись характерами и найденыша пришлось вернуть в «Лимпопо». Теперь он попал в заботливые руки.

Австралиец украл из зоопарка понравившегося детеныша суриката, сообщал сайт 360tv.ru. Полицейские нашли похитителя и вернули в зоопарк зверька.