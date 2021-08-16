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Несколько человек стали жертвами стрельбы военных США в аэропорту Кабула

  /   Обновлено: 16 августа 2021 09:54
Происшествия
Несколько человек стали жертвами стрельбы военных США в аэропорту Кабула
flickr.com  /  @The U.S. Army

Кабул, 16 августа. Американские военные открыли предупредительный огонь по афганцам в аэропорту Кабула, сообщил источник. В результате их действий погибли несколько человек.

Инцидент произошел, когда толпа людей прорвалась на взлетную полосу, передает France Press. По данным телеканала Аl-Jazeera, в кабульском аэропорту царит хаос, местные жители пытаются покинуть страну. Воздушные ворота перегружены из-за сотрудников дипломатических миссий, их вывозят на вертолетах.

После вывода военных США из Афганистана боевики «Талибана»1 (движение признано террористическим и запрещено в России) атаковали правительственные войска и захватили крупные города. Накануне они взяли под контроль Кабул, в итоге действующий глава республики Ашраф Гани сложил свои полномочия.

Ранее британский политик Том Тугендхат заявил, что взятие Кабула талибами является большим провалом Лондона. Это первая ошибка Великобритании со времен Суэцкого кризиса. Тугендхат призвал власти поскорее эвакуировать из страны англичан и афганцев, которым обещали убежище.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан стрельба
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