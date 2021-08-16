Как российские афганцы воспринимают победу «Талибана»

Соединенные Штаты Америки и НАТО бегут из Афганистана, а экстремистское движение «Талибан»1 (организация запрещена на территории РФ) контролирует всю страну. «Талибан» известен своей непримиримостью к светским культурным традициям, а также специфическим отношением к женщинам, образованию и медицине.

Что ждет население Афганистана после столь резкой смены власти? Насколько верны сообщения, распространяемые в социальных сетях, о том, что экстремисты «Талибана» отнимают девочек у узбеков на севере страны для передачи в бордели? Правда ли, что женщинам будет запрещено учиться и работать? Как бежавшие из Афганистана 30 лет назад афганцы отреагируют на победу «Талибана»?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответят:

— Эхлас Мохаммад Тамим, председатель Ассоциации содействия и развития молодежи Афганистана;

— Саид Хасан Бахир, представитель Краснодарской краевой общественной организации «Культурный центр афганской молодежи».

Эфир пройдет в понедельник, 16 августа, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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1 Организация запрещена на территории РФ.