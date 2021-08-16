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Бывший адвокат Ефремова оскорбительно высказался о Владимире Соловьеве

  /   Обновлено: 16 августа 2021 09:34
Общество
Бывший адвокат Ефремова оскорбительно высказался о Владимире Соловьеве
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 августа. Бывший адвокат осужденного актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев нелестно высказался в адрес телеведущего Владимира Соловьева и его семьи.

Юрист выступил в эфире азербайджанского телеканала Eurasiadiary и поделился своими домыслами о причинах, по которым Соловьев критикует Азербайджан. По словам Пашаева, телеведущий якобы женат на армянке. Как утверждает адвокат, супруга журналиста будто бы изменила мужу с азербайджанцем.

«Его боль, почему он постоянно нелестно отзывается в адрес азербайджанцев, Азербайджана, в том числе в мой адрес», — отметил бывший защитник Ефремова.

На этом юрист не остановился и продолжил оскорблять Соловьева. Как подчеркнул Пашаев, после связи с азербайджанцем жена ведущего якобы поняла, что ее супруг «не мужчина».

Соловьев ответил на заявление адвоката и сообщил, что у него никогда не было супруги армянки. По словам журналиста, у него прекрасные отношения со всеми женами.

«Пашаев несчастный человек, это очень смешно», — отметил телеведущий в комментарии URA.RU.

Эльман Пашаев ранее заявил, что у отбывающего наказание Михаила Ефремова якобы возникли серьезные проблемы со здоровьем. По словам адвоката, у актера есть какой-то недуг, связанный с легкими.

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соловьев телеведущий пашаев
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