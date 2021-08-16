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Пара грибников сообщила о найденном обгоревшем трупе под Выборгом

  /   Обновлено: 16 августа 2021 09:35
Происшествия
Пара грибников сообщила о найденном обгоревшем трупе под Выборгом
pixabay.com

Выборг, 16 августа. Грибник Николай Д. вместе с женой стал первым, кто обнаружил обгоревшее тело женщины в лесу в Выборгском районе. Мужчина вызвал стражей порядка и остался их ждать.

По данным источника ФАН, грибник не заметил лежавший недалеко труп ребенка. По останкам погибшего сложно установить возраст — ему могло быть около семи лет. Убитой женщине — примерно 25. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о двойном убийстве.

Напомним, что в Приморье произошло жестокое убийство женщины. Следствие оперативно установило личность возможного душегуба, сообщало Deita.

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убийство ребенок лес
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