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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Грузии
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Грузии
38.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Иркутской области

Тбилиси, 16 августа. Сейсмологи сообщили о землетрясении в Ниноцминдском районе края Самцхе — Джавахети на юге Грузии. Толчки достигали 5,1 баллов.

Эпицентр располагался в 7 км от села Самеба и 24 км от города Ниноцминда и залегал на глубине 7 км. Землетрясение произошло глубокой ночью. Второе случилось через несколько минут, но было слабее — 3,2. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Накануне стало известно, что в результате землетрясения в Гаити погибли более 300 человек, сообщал портал A42.RU. Эпицентр сейсмологической активности расположился в 125 километрах от столицы Порт-о-Пренс. Власти страны объявили режим чрезвычайного положения.

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землетрясение грузия сейсмологи
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