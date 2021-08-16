Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Грузии

Тбилиси, 16 августа. Сейсмологи сообщили о землетрясении в Ниноцминдском районе края Самцхе — Джавахети на юге Грузии. Толчки достигали 5,1 баллов.

Эпицентр располагался в 7 км от села Самеба и 24 км от города Ниноцминда и залегал на глубине 7 км. Землетрясение произошло глубокой ночью. Второе случилось через несколько минут, но было слабее — 3,2. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Накануне стало известно, что в результате землетрясения в Гаити погибли более 300 человек, сообщал портал A42.RU. Эпицентр сейсмологической активности расположился в 125 километрах от столицы Порт-о-Пренс. Власти страны объявили режим чрезвычайного положения.