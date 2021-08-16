Прокуратура обжаловала приговор суда по первому в РФ делу о воре в законе

Томск, 16 августа. Оправдательный приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении жителя Томска был обжалован. Решение суда было озвучено в начале августа.

По данным пресс-службы Томской прокуратуры, апелляционное представление было вынесено в связи с нарушениями требований уголовно-процессуального законодательства. Какие основания стали поводом для обжалования приговора, в прокуратуре не уточняют. Вероятно фигуранта дела ждет новое разбирательство.

Ранее первый апелляционный суд вернул в прокуратуру уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении Тенгиза Гигиберии для устранения недостатков.