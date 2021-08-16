Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 09:58
09:57
Спорт
Призер Евро-2008 Быстров раскритиковал возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ
09:56
Шоу-бизнес
Илья Авербух заплатил 1,3 миллиона рублей за роды Лизы Арзамасовой
09:56
Экономика
Ученые сообщили о вреде «голубого водорода» для климата
09:55
Общество
Telegram-бот «Самострой.net» для проверки недвижимости заработал в Москве
09:51
Общество
Обеззараживатели воздуха начали устанавливать в некоторых лифтах Москвы
09:50
Происшествия
Педофилу из Алтайского края предъявили обвинение в надругательстве над 12-летней школьницей
09:50
Общество
Диетологи назвали самую полезную кашу для завтрака
09:47
Экономика
Власти РФ согласовали направление 80 млрд рублей на программу Росатома
09:46
Общество
Кошке Люсьене из Томска присвоено звание «Почетный работник музея»
09:45
Армия
Министр обороны Британии: НАТО не планирует возвращаться в Афганистан
Все новости

Двухлетний мальчик разбился при падении с 16-го этажа в Ленобласти
Происшествия
Двухлетний мальчик разбился при падении с 16-го этажа в Ленобласти
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

Санкт-Петербург, 16 августа. Трагический инцидент произошел в городе Кудрово. Ребенок выпал из окна многоэтажного дома и умер.

По предварительной информации, квартира, где погиб мальчик, располагается на Областной улице. Его мама в этот момент находилась в соседней комнате.

В результате падения малыш получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался, когда врачи везли его в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Аналогичный случай произошел накануне в Волгограде. Трехлетний ребенок выпал из окна шестого этажа в Ворошиловском районе. К сожалению, спасти мальчика не удалось.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Двухлетний мальчик разбился при падении с 16-го этажа в Ленобласти
ленобласть ребенок полиция смерть падение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru