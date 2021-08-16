Двухлетний мальчик разбился при падении с 16-го этажа в Ленобласти

Санкт-Петербург, 16 августа. Трагический инцидент произошел в городе Кудрово. Ребенок выпал из окна многоэтажного дома и умер.

По предварительной информации, квартира, где погиб мальчик, располагается на Областной улице. Его мама в этот момент находилась в соседней комнате.

В результате падения малыш получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался, когда врачи везли его в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Аналогичный случай произошел накануне в Волгограде. Трехлетний ребенок выпал из окна шестого этажа в Ворошиловском районе. К сожалению, спасти мальчика не удалось.