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Игнорирование Вашингтоном призывов афганцев возмутило Захарову
Политика
Игнорирование Вашингтоном призывов афганцев возмутило Захарову
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 16 августа. Соединенные Штаты игнорируют нарушение прав человека на территории Афганистана, считает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Российский дипломат напомнила, что афганцы штурмуют самолеты и просят Белый дом не о помощи, а о спасении, однако со стороны Вашингтона наблюдается тишина.

«Принтер сломался или «ответственных» ищут?» — написала Захарова в Telegram.

Спикер ведомства напомнила, что Вашингтон круглосуточно штампует заявления по индивидуальным случаям нарушения прав человека, однако ситуацию в Кабуле США предпочитают игнорировать.

Мария Захарова ранее сравнила ситуацию в Кабуле с очередным экспериментом Белого дома. По ее мнению, в Афганистане идет противостояние двух сил, обе из которых являются подконтрольными США.

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сша афганистан захарова
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