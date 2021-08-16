Игнорирование Вашингтоном призывов афганцев возмутило Захарову

Москва, 16 августа. Соединенные Штаты игнорируют нарушение прав человека на территории Афганистана, считает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Российский дипломат напомнила, что афганцы штурмуют самолеты и просят Белый дом не о помощи, а о спасении, однако со стороны Вашингтона наблюдается тишина.

«Принтер сломался или «ответственных» ищут?» — написала Захарова в Telegram.

Спикер ведомства напомнила, что Вашингтон круглосуточно штампует заявления по индивидуальным случаям нарушения прав человека, однако ситуацию в Кабуле США предпочитают игнорировать.

Мария Захарова ранее сравнила ситуацию в Кабуле с очередным экспериментом Белого дома. По ее мнению, в Афганистане идет противостояние двух сил, обе из которых являются подконтрольными США.