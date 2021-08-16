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ФСБ рассекретила документы о планах Японии применить биооружие в 1944 году

  /   Обновлено: 16 августа 2021 09:39
Армия
ФСБ рассекретила документы о планах Японии применить биооружие в 1944 году
pxhere.com

Москва, 16 августа. Согласно информации из рассекреченных ФСБ документов, японское руководство собиралось применить бактериологическую бомбу в 1944 году.

На данный момент известно, что обнародованные архивные материалы содержат протоколы допросов последнего главкома Квантунской армией Отодзо Ямады. Допросы проводились в период с 1945 по 1949 года в рамках Хабаровского процесса. Отмечается, что во время расследования военный несколько раз менял показания.

Из рассекреченных материалов следует, что биооружие было названо Сиро Исии в честь генерал-лейтенанта, начальника специального отряда 731 Квантунской армии. Он также являлся микробиологом, проводившим опыты над советскими, китайскими и корейскими военнопленными.

Бактериологическая бомба была начинена чумными блохами и для того, чтобы обеспечить максимальное заражение местности, она должна была взрываться на высоте 50-100 метров.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ проведут проверку обломков взорвавшегося маршрутного автобуса в Воронеже на предмет нахождения там взрывчатых веществ.

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япония фсб бомба
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