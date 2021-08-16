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Курс доллара растет в начале торговой сессии Мосбиржи
Экономика
Курс доллара растет в начале торговой сессии Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 августа. Стоимость американской валюты увеличилась на открытии торгов Московской биржи относительно предыдущего уровня закрытия.

Согласно данным площадки, курс доллара по отношению к рублю вырос на 8,5 копейки и составил 73,295 рубля. Цена европейской валюты увеличилась на 14,25 копейки. В результате стоимость евро находится на уровне 86,52 рубля, передает ТАСС.

Менеджер банка «Санкт-Петербург» Варвара Пономарева ранее сообщила, что динамика курса рубля на текущей неделе во многом будет определяться внешними факторами. Ключевым сигналом окажется выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла, который может изменить риторику на более жесткую в контексте новой статистики рынка труда. В подобном случае спрос на рисковые активы может снизиться, что негативно отразится на российской нацвалюте.

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доллар курс евро мосбиржа
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