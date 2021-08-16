Скандалы и успехи приемной кампании в российские вузы обсудят в «Патриоте»

Новые правила приема в российские и белорусские вузы спровоцировали ряд скандалов. Так, отмена второй волны поступления и перегруженные сайты вузов привели к тому, что многие абитуриенты не смогли поступить куда хотели, однако проходили по числу баллов. В целом вступительная кампания выдалась крайне напряженной: конкурс в некоторые вузы — по несколько сотен человек на место. Главное новшество — возможность белорусским абитуриентам поступать в российские вузы не только по результатам ЕГЭ, как прежде, но и по итогам Центрального тестирования. Также учебные заведения России получили право на проведение внутренних вступительных экзаменов и собеседований для белорусских абитуриентов.

Какие новшества нынешней приемной кампании стоит сохранить, а что следует подправить? Какие специальности пользуются популярностью у нынешней молодежи? Исполнено ли поручение Владимира Путина об увеличении бюджетных мест?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит Владимир Шамахов, директор Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

Брифинг пройдет в понедельник, 16 августа, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55