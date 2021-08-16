Тысячи сирийских мигрантов подвергаются унизительному обращению в Ливии

Триполи, 16 августа. Испанская газета Atalayar опубликовала отчет, в котором говорится об ужасных условиях содержания сирийских беженцев в ливийских лагерях. Данное обстоятельство побудило многие неправительственные организации выступить с призывами к их спасению.

Продолжительный экономический послевоенный кризис в Сирии, усугубленный нехваткой продовольствия и медикаментов, вынудил тысячи местных жителей покинуть свою родину. Ливия является одной из стран, которые продолжают принимать беженцев, в основном выходцев из провинции Даръа на юге ближневосточной страны.

Однако искатели убежища, спасающиеся от ужасов войны, принудительной вербовки, тяжелых жизненных условий и желающие мигрировать в Европу, зачастую оказываются в ливийских лагерях, где подвергаются систематическим нарушениям прав человека. Ряд неправительственных организаций североафриканского государства осудили истязания, с которыми столкнулись более 200 сирийских беженцев. НПО отмечают, что мигранты подвергаются жестокому обращению и пыткам, их лишают еды и лекарств.

Правозащитники ссылаются на жалобы родственников, пребывающих в ливийских убежищах сирийцев, согласно которым руководство центров содержания требуют выкуп в размере до 2 тыс. долларов в обмен на их освобождение.

«Несколько мигрантов сообщили, что подвергались унизительному обращению, в том числе избиениям и неспособности обеспечить должное питание. Питьевая вода предоставлялась им всего два раза в день», — рассказал исследователь из Евросредиземноморской обсерватории по правам человека (Euro-Med HRM) Юсеф Салем.

Он добавил, что беженцы вынуждены платить более тысячи долларов за свое освобождение через так называемых «брокеров», которые действуют в сговоре с директорами учреждений. По данным Euro-Med HRM, цитирующей бывших заключенных, администрация тюрем и мест содержания под стражей придерживается политики пренебрежения медицинским обслуживанием пациентов и не предоставляет им необходимое лечение. Это касается также мигрантов, страдающих хроническими и смертельно опасными заболеваниями.

«В Ливии есть два центра содержания беженцев, в которых отмечены катастрофические условия медицинского обслуживания. Их заключенные являются жертвами», — сообщает, в свою очередь, структура «Врачи без границ».

Испанская газета процитировала также регионального директора организации Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мэри Струзерс.

«Десятки тысяч беженцев и мигрантов удерживаются в зоне эскалации конфликта. Тех, кто пытается скрыться по морю, перехватывают и возвращают в центры содержания под стражей, которые зачастую расположены в неспокойных районах. Европа является соучастником этого злоупотребления», — заявила представитель Amnesty International.

Международная редакция Федерального агентства новостей ранее сообщала сообщала, какие испытания ждут искателей убежища в ливийских центрах содержания нелегальных мигрантов, а также о том, какую роль играет ЕС в сложившейся ситуации.