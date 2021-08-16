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Астролог Ваганова посоветовала, в какой день стоит уделить больше внимания партнеру
Общество
Астролог Ваганова посоветовала, в какой день стоит уделить больше внимания партнеру
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Астролог Яна Ваганова рассказала ФАН, как привлечь удачу с 16 по 22 августа.

16 августа, понедельник

Если сегодня у вас намечены грандиозные планы, то лучше перенесите их на другой день. 16 августа дела в гору не пойдут, результата придется ждать долго. Лучше сходите повеселится с друзьями или со второй половинкой. Новые знакомства — тоже в плюс. Удача в мелких покупках.

17 августа, вторник

Возможны конфликты и споры на пустом месте. В этот день лучше отдать все долги, заняться спортом и уборкой квартиры. Энергия звезд поможет вам простить людей или попросить прощения самим. Лучшее решение дня — побыть в уединении. 

18 августа, среда

Неблагоприятный день. Не тратьте деньги в магазинах — покупки в этот день идут не в плюс. Давать в долг тоже не стоит — могут не вернуть. Однако 18 августа — отличный день для работы в саду. Массаж или плавание также могут принести удачу.

19 августа, четверг

Уделите внимание питанию, лучшая пища — приготовленная дома с любовью, а вот фастфуд в этот день исключите. Звезды принесут удачу тем, кто старается помогать другим. Успех в этот день сопутствует людям, которые ставят перед собой большие цели.

Астролог Ваганова рассказала, в какой день стоит уделить больше внимание партнеру
pixabay.com  / Avi Chomotovski

20 августа, пятница

Это лучший день на этой неделе для старта важных проектов или крупных покупок. Прислушайтесь к себе, к миру, к энергии вокруг. Приятно порадует разговор по душам со второй половинкой, это укрепит ваши отношения и принесет удачу.

21 августа, суббота

Не планируйте ничего серьезного, исключением может стать поход в театр или на концерт. Особенно важно следить за своими словами, выполнять данные обещания! Верните в этот день все долги, сделайте благотворительный взнос. Уход за собой, массаж всего тела помогут вам расслабиться.

22 августа, воскресенье

Интуитивный день, возможны вещие сны и озарения. Полная Луна поможет в делах, однако в воскресенье возможны и конфликты. День удачен для решения вопросов, связанных со здоровьем.

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