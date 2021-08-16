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Как решать проблему дефицита донорской крови, обсудят в «Патриоте»
Общество
Как решать проблему дефицита донорской крови, обсудят в «Патриоте»
pixabay.com  / 

Запасы донорской крови в России снизились из-за ограничений, связанных с вакцинацией от COVID-19. В некоторых регионах они на критическом минимуме, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Проблема в том, что донорам запрещается сдавать кровь между первой и второй прививкой от COVID-19 и еще месяц после получения второго компонента вакцины.

Насколько обоснованы запреты сдавать кровь между прививками, не перестраховываются ли врачи? Можно ли покупать кровь в других странах, насколько это безопасно? Есть ли дефицит крови в других странах, как там решаются проблему? Когда ученые придумают дешевую и безопасную замену крови? Как поживает такса с кровезаменителем, которую демонстрировал Дмитрий Рогозин?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит Виктор Андронов, почетный донор России, руководитель общественного движения «Энергия жизни» и проекта #РегистрПротивРака.

Брифинг пройдет в понедельник, 16 августа, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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