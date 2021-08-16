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Дроны начали следить за нарушениями правил ПДД в России
Общество
Дроны начали следить за нарушениями правил ПДД в России
Prt Scr youtube.com  /  Sony

Москва, 16 августа. ГИБДД запустила беспилотные летательные дроны для отслеживания нарушений правил ПДД в 17 регионах России.

Нововведения коснулись таких регионов, как Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан и Удмуртия, дроны начали работу также в Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской и других областях, а кроме того, в столице. Беспилотники будут летать и контролировать ситуацию на аварийно-опасных участках, где не установлены автоматические комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, передает ТАСС.

Беспилотники могут отправлять информацию о нарушителе сотрудникам ДПС, которые находятся неподалеку. Дроны будут отслеживать, не выезжают ли водители на встречную полосу и не пересекают ли дорожную разметку.

ФАН сообщал ранее, что в Крыму начали активно использовать новый способ «ношения» медицинских масок — водители закрывают ими автомобильные номера и паркуются в неположенных местах, таким образом рассчитывая избежать штрафов. Подобные случаи наблюдаются в Алуште, Симферополе, Ялте и даже в отдаленных от городской инфраструктуры уголках.

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