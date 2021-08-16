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Назван будущий глава проекта по строительству новой орбитальной станции
Технологии
Назван будущий глава проекта по строительству новой орбитальной станции
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 августа. В отечественной ракетно-космической отрасли рассказали, кто возглавит проект по разработке Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

Этим займется первый заместитель гендиректора по науке головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Александр Романов. Руководитель Центра управления полетами (ЦУП) и первый заместитель гендиректора ЦНИИмаш Максим Матюшин возглавит работы по части управления станцией, сообщает со ссылкой на источник в отечественной ракетно-космической отрасли РИА Новости.

Ранее глава РАН Александр Сергеев заявил, что РОСС будет выполнять разные функции, в том числе сборку космических аппаратов для полетов в космос. Он уточнил, что при создании орбитальной станции самое главное — это ее универсальность.

Начало строительства РОСС запланировано на 2025 год. В течение пяти лет будут запущены шлюзовой, узловой, научно-энергетический и базовый модули. С 2030 по 2035 годы начнется второй, завершающий этап строительства орбитальной станции. В это время будут собраны платформа для обслуживания космических аппаратов, целевой производственный и целевой модули.

Станция будет обитаемой не постоянно, ее будут посещать экипажи в составе двух-четырех человек. Производиться запуски к РОССу планируют с космодромов Байконур и Восточный. На первом этапе к новой станции продолжат летать пилотируемые корабли «Союз» и грузовые «Прогрессы», на втором — пилотируемые «Орлы».

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