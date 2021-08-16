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Член-корреспондент РАН прокомментировал вакцинацию подростков от COVID-19

  /   Обновлено: 16 августа 2021 08:45
Общество
Член-корреспондент РАН прокомментировал вакцинацию подростков от COVID-19
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 августа. Эффективность начавшейся в ряде стран вакцинации детей и подростков в борьбе с пандемией будет понятна ближе к октябрю, заявил член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета уточнил, что полученные данные для подтверждения их достоверности должны обработать статистически. Лучше организовать клинические испытания на группе здоровых детей, чтобы подготовиться «к этому делу», сообщил ТАСС Нетесов.

Вакцинация детей старше 12 лет началась летом в некоторых странах Европы. Применение вакцин от COVID-19 разрешили в Италии, Польше, Швейцарии, Швеции, Франции и ряде других стран.

Ранее директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что дети переносят COVID-19 принципиально легче, поэтому нет оснований вводить их массовую вакцинацию даже после прохождения сертификации противокоронавирусного препарата.

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дети вакцинация коронавирус
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