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Немецкие СМИ обратились к Меркель с просьбой спасти коллег из Афганистана
Общество
Немецкие СМИ обратились к Меркель с просьбой спасти коллег из Афганистана
wikipedia.org  /  Пресс-служба Президента России

Берлин, 16 августа. Ряд ведущих немецких СМИ обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель и МИД страны с просьбой выдать визы сотрудничающим с ними афганцам и тем самым спасти их.

Политика попросили организовать специальную программу по выдаче виз. Под этими словами подписались издания Spiegel, агентство DPA, телеканал NTV и телерадиовещательная корпорация Deutsche Welle.

«Это письмо — крик о помощи», — указано в сообщении журналистов.

Репортажи, материалы и другие продукты журналистского труда в Германии были бы невозможны без работы и без мужества афганских сотрудников, которые «поддерживали нас на местах — местных журналистов, стрингеров, переводчиков», подчеркнули авторы послания. Также они напомнили, что в стране может возрасти число случаев убийств журналистов в Афганистане. С таким же обращение обратились к властям журналисты из США и Великобритании, подчеркнув, что в этой стране жизнь акулы пера подвергается большей опасности, чем где-либо еще в мире.

Недавно сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йорг Мойтен указал на важность газопровода «Северный поток — 2» для Германии. По его словам, отказ от проекта станет для ФРГ концом как для промышленной державы.

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