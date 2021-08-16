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Лекарства из интернет-аптек начнут доставлять «Почтой России»
Общество
Лекарства из интернет-аптек начнут доставлять «Почтой России»
wikipedia.org  /  Artem Katranzhi / CC BY 2.0

Москва, 16 августа. До конца года «Почта России» запустит услугу доставки лекарств, купленных онлайн, сообщили в пресс-службе компании.

Весной текущего года Росздравнадзор разрешил «Почте России» на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарственных препаратов. Компания сможет использовать логистический центр во Внуково для обработки лекарств, а также оказывать там услуги фулфилмента фармацевтическим маркетплейсам.

«Со склада почта планирует доставлять лекарства покупателям в аптеки, медицинским учреждениям и дистрибьютерам», — цитирует ТАСС пресс-службу компании.

Вместе с этим «Почта России» в каждом городе создаст сеть лицензированных сортировочных центров для хранения и обработки лекарств с населением более полумиллиона человек.

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