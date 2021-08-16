Лекарства из интернет-аптек начнут доставлять «Почтой России»

Москва, 16 августа. До конца года «Почта России» запустит услугу доставки лекарств, купленных онлайн, сообщили в пресс-службе компании.

Весной текущего года Росздравнадзор разрешил «Почте России» на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарственных препаратов. Компания сможет использовать логистический центр во Внуково для обработки лекарств, а также оказывать там услуги фулфилмента фармацевтическим маркетплейсам.

«Со склада почта планирует доставлять лекарства покупателям в аптеки, медицинским учреждениям и дистрибьютерам», — цитирует ТАСС пресс-службу компании.

Вместе с этим «Почта России» в каждом городе создаст сеть лицензированных сортировочных центров для хранения и обработки лекарств с населением более полумиллиона человек.