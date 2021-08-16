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Врач Омарова указала на губительное влияние постковидного синдрома на качество жизни

  /   Обновлено: 16 августа 2021 08:29
Общество
Врач Омарова указала на губительное влияние постковидного синдрома на качество жизни
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 16 августа. Порядка трети перенесших COVID-19 людей не могут заниматься повседневными делами и ухаживать за собой в полной мере даже через три-четыре месяца после болезни.

Руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова отметила, что после вызванного коронавирусом заболевания симптоматика может сохраняться в течение нескольких недель и месяцев. Проявления болезни отмечаются даже при отрицательных ПЦР-тестах, сообщила РИА Новости врач.

По ее словам, постковидный синдром в большинстве случаев проходит в течение полугода. Но в некоторых случаях он может наблюдаться и более длительное время.

Связь между тяжестью заболевания и возникновением постковидного синдрома проследить удается не всегда, предупредила эксперт. Омарова объяснила, что столкнуться с осложнениями могут даже перенесшие коронавирусную инфекцию в легкой форме. Врач посоветовала пациентам с COVID-19 сразу после выздоровления приступать к реабилитации, независимо от тяжести заболевания.

Ранее эпидемиолог Антонина Плоскирева заявила, что постковидный синдром может проявиться у человека через несколько месяцев после выписки из лечебного учреждения. Симптоматика чаще всего отмечаются через четыре недели после выздоровления, отметила эксперт.

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здоровье коронавирус постковидный синдром
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