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Дамбы в двух селах Приамурья не справились с водой
Общество
Дамбы в двух селах Приамурья не справились с водой
Правительство Амурской области  /  Официальный сайт правительства Амурской области

Благовещенск, 16 августа. Паводок разрушил дамбы в селах Усть-Ивановка и Владимировка.

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщает, что прорыв дамбы в селе Усть-Ивановка произошел в воскресенье вечером. В результате вода стала заходить в село. На утро в Усть-Ивановке было подтоплено восемь жилых домов и 190 приусадебных участков.

Частично подтоплены пять улиц. Специалисты всю ночь оповещали людей о необходимости эвакуироваться. Жители с утра пытаются добраться до своих домов, чтобы спасти животных, поднять мебель на возвышенность, а также забрать вещи.

Региональный главк МЧС информирует, что в селе Владимировка случился частичный промыв насыпной дамбы. В результате произошел перелив через дамбу в низменной местности, что привело к подтоплению 24 жилых домов и 75 приусадебных участков. Подтоплены дороги.

Спасатели уточняют, что в селах Владимировка и Усть-Ивановка ранее укреплялись дамбы. Только с 11 по 14 августа на это ушло около 30 тысяч мешков с песком.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли домашних питомцев, оставленных в Приамурье хозяевами. Спасатели ежедневно обходят подтопленные территории, проверяют дома и разносят воду и провизию местным жителям.

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приамурье песок дамбы
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