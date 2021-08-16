Талибы заявили о защите жизни афганцев

Кабул, 16 августа. Талибы сообщили, что боевикам поступил приказ стать на защиту жизни, собственности и чести афганцев.

Боевикам «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) было приказано не вредить местному населению Афганистана и защищать их жизни. Это также касается сохранности их собственности и чести. Такое заявление сделал представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.

Он отметил, что «Исламский эмират Афганистан» приказал своим подчиненным и в очередной раз проинструктировал своих моджахедов, что никому нельзя заходить в чей-либо дом без разрешения хозяев, сообщает РИА Новости.

Ранее более 60 стран призвали не препятствовать отъезду иностранцев и местных жителей, которые хотят покинуть Афганистан, и пообещали помогать афганским гражданам. Также RT прежде сообщало, что Испания направит в понедельник, 16 августа, два военно-транспортных самолета в Дубай для эвакуации дипломатов, переводчиков и граждан страны из Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.