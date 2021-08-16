Талибы рассказали о будущем памятников буддизма в Афганистане

Кабул, 16 августа. Талибы рассказали, что памятникам буддизма в Афганистане ничего не угрожает.

Памятники буддизма на территории Афганистана останутся и им ничего не угрожает. Об этом заявил представитель движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) Сухейль Шахин. Заявление передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mirror.

Он рассказал, что ни один объект в стране не подвергается риску. Также он опроверг любые утверждения такого рода.

Лондон ранее заявил, что взятие Кабула движением «Талибан» является самым большим провалом Великобритании. Также глава Евросовета заявила, что безопасность граждан Евросоюза и членов их семей является приоритетом для ЕС, о чем сообщает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.