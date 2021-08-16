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ООН продолжит оказывать гумпомощь захваченному талибами Афганистану
Политика
ООН продолжит оказывать гумпомощь захваченному талибами Афганистану
un.org  /  Jonh Isaak / UN Photo

Нью-Йорк, 16 августа. ООН сохраняет приверженность оказанию гуманитарной помощи мирным гражданам Афганистана, говорится в заявлении, распространенном в воскресенье офисом генерального секретаря.

В Афганистане порядка 5 тыс. человек, выполняющих гуманитарную миссию ООН. Большинство из них — местные жители, а также несколько сотен иностранцев. В связи с захватом столицы боевиками «Талибана»1 (террористическая организация, признана запрещенной в РФ) необходимость в гуманитарной помощи нарастает.

«Генеральный секретарь призывает все стороны обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарным работникам, чтобы необходимая помощь доставлялась вовремя», — отмечается в документе.

Ранее талибы начали оккупировать крупные города Афганистана. Первым пал Мазари-Шариф, следом столица Кабул. Радикалы захватили все пограничные переходы. Президент покинул страну, «чтобы предотвратить бойню», а официальный представитель политофиса талибов Мухаммед Наим сказал, что война в стране окончена.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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