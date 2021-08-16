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Экстренное заседание Совбеза ООН по Афганистану. События дня

  /   Обновлено: 16 августа 2021 08:54
ФАН-ТВ
Экстренное заседание Совбеза ООН по Афганистану. События дня
wikipedia.org  /  Neptuul / CC BY-SA 3.0

Совбез ООН созвал экстренное заседание по Афганистану

Заседание Совета Безопасности ООН по Афганистану состоится 16 августа. Об этом сообщил источник во всемирной организации. Обстановка в стране обострилась в связи с вероломным наступлением запрещенного в России движения «Талибан». Радикалы установили контроль над всей территорией Афганистана и захватили Кабул. В руках боевиков — национальное телевидение. Талибы намерены вскоре объявить о создании «Исламского эмирата Афганистан». Радикалы не собираются создавать коалиционное правительство и согласны лишь на полную и безоговорочную власть. Накануне президент Афганистана покинул страну, чтобы, по его словам, «избежать бойни».

Трамп назвал ситуацию в Афганистане величайшим провалом США

Экстренное заседание Совбеза ООН по Афганистану. События дня
Prt Scr youtube.com  /  The White House

45-й американский президент назвал захват Кабула талибами величайшим поражением Соединенных Штатов в истории. Дональд Трамп также указал, что за этот геополитический провал «Байдену пора с позором уйти в отставку». По сообщению Госдепа, после захвата талибами власти в Афганистане Вашингтон эвакуировал всех сотрудников своего посольства на территорию аэропорта Кабула.

ООН направит $8 миллионов пострадавшим от землетрясения в Гаити

Экстренное заседание Совбеза ООН по Афганистану. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Организация Объединенных Наций направит минимум 8 миллионов долларов на помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Гаити. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам ООН Мартин Гриффитс у себя на странице в Twitter. Число жертв бедствия возросло до 1297. Как минимум 5700 человек ранены, 3200 из них госпитализированы. Спасатели все еще не теряют надежды найти людей под завалами. Накануне президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Республики Гаити Ариэлю Анри в связи с трагическими последствиями разбушевавшейся стихии.

В Ливане объявили траур по погибшим при взрыве в Аккаре

Экстренное заседание Совбеза ООН по Афганистану. События дня
Global Look Press  / Marwan Naamani/dpa

16 августа в Ливане объявили днем национального траура по погибшим при взрыве топливного резервуара в районе Аккар на севере страны. В результате ЧП погибли 28 человек, 79 получили ранения. Нескольких пациентов потребуется прооперировать за рубежом. Накануне российский лидер направил своему ливанскому коллеге телеграмму с соболезнованиями в связи с инцидентом.

 

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