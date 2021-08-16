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Председатель АдГ предостерег Германию от отказа от «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 16 августа 2021 08:03
Политика
Председатель АдГ предостерег Германию от отказа от «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 16 августа. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йорг Мойтен заявил о необходимости газопровода «Северный поток — 2» для промышленности ФРГ.

Политик отметил, что в результате решения канцлера Ангелы Меркель отказаться от использования ядерной энергетики в немецкой энергетической отрасли Германии сложилась критическая ситуация. По итогу «Северный поток – 2» оказался незаменим для промышленно развитой ФРГ, заявил Мойтен в интервью газете «Известия»

В случае победы выступающей против «СП-2» партии «Зеленых» на грядущих парламентских выборах новый кабмин может оказаться «идеологически слепым» и сам «перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию», поделился мнением Мойтен. По его словам, последствиями такого шага станут «конец Германии как развитой промышленной державы» и конец взлета «якобы «Зеленой» партии», передает RT.

Ранее корреспондент польской Gazeta Wyborcza Вацлав Радзивинович заявил, что Москва якобы пытается спровоцировать образование дефицита газа в Европе. Он предположил, что таким образом российская сторона добивается скорейшего введения в эксплуатацию «Северного потока — 2».

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