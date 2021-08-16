Украина может в будущем потерять питьевую воду

Киев, 16 августа. Украина может в ближайшее время столкнуться с нехваткой питьевой воды. Об этом сообщил исполнительный директор украинского Союза потребителей страны Максим Несмеянов.

Специалист в эфире телеканала «Украина 24» сообщил, что если в Киеве в ближайшее время не поймут, что в стране наблюдается проблема с трудами, то во многие города вода будет идти по часам. В частности, речь идет об Очакове.

«Если мы дальше так будем жить, нам пить нечего будет в этой стране», — предупредил эксперт.

Несмеянов отметил, что очистные сооружения в стране устарели. В случае отсутствия шагов по решению этой проблемы через 20 лет придется уезжать отсюда, а не восстанавливать.

«Температурный режим растет, осадков мало, вода будет на вес золота. На заправку будет дешевле заехать, чем купить стакан воды. А мы все дальше убиваем Днепр» — заявил он.

Ранее Госпродпотребслужба Украины опубликовала информацию о том, что в 90% регионов страны вода не соответствует нормам. Страна также рискует полностью потерять пресную воду.

Житель Симферополя накануне рассказал, почему Украине больше нечем шантажировать Крым. Полуостров больше не нуждается в воде из Днепра.