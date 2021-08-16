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Названы пять самых точных предсказаний Ванги на 2021 год

  /   Обновлено: 16 августа 2021 08:01
Общество
Названы пять самых точных предсказаний Ванги на 2021 год
ФБА «Экономика сегодня»  /  владимир тулин

Москва, 16 августа. Легендарная болгарская прорицательница Ванга оставила к 2021 году пять посланий, которые могут в скором времени сбыться.

Одно из них уже начинает сбываться — многочисленные природные катаклизмы. И их хватает — пожары, наводнения, таяния ледников. Единственной страной, где будет спокойно, останется Россия, передает со слов Ванги «Пятый канал». Второе крупное событие — упадок США и приход к лидирующему мировому положению некоего «красного дракона», которым может быть Китай, но, по некоторым мнениям, и Россия.

Также пророчица предвидела обострение религиозных противоречий с мусульманами, которое и правда можно наблюдать в последние годы. Например, год назад учителя, показавшего на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда, жестоко убили в центре Парижа.

Еще одно важнейшее предсказание, которое может сбыться в этом году — ученые могут изобрести лекарство от рака. Однако не всегда предсказания Ванги отличаются точностью, поэтому многие думают, что на это понадобится несколько лет. Последнее предсказанное Вангой событие касается только России: демографический кризис, который оказался характерен для первого полугодия, однако во втором показатель должен прийти в норму.

Делать небольшие пророчества для собственной жизни может любой человек в повседневной жизни, считает астролог. Для этого нужно уметь распознавать знаки Вселенной, которые окружают нас в огромном количестве.

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