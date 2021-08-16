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Крючков: в России разрабатываются вакцины против дельта-штамма коронавируса

  /   Обновлено: 16 августа 2021 07:44
Общество
Крючков: в России разрабатываются вакцины против дельта-штамма коронавируса
pixabay.com

Москва, 16 августа. Иммунолог Николай Крючков рассказал о разработке вакцин против новых вариантов коронавируса в России.

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук в беседе с URA.RU сообщил, что сейчас российские специалисты разрабатывают четыре новые вакцины. Они должны быть зарегистрированы к весне следующего года.

Крючков предположил, что новые препараты будут выводиться с прицелом на штаммы «Дельта» и «Дельта плюс». По его словам, именно этот вариант вакцины будет наиболее мощный.

Вирусолог также прогнозирует продолжение мутации дельта-варианта коронавируса. При этом большая часть признаков, на основе которых будет сделана вакцина, сохранится.

Ранее вакцина «Спутник V» показала высокую эффективность против дельта-штамма коронавируса. Препарат также обеспечивает более чем 95% защиту от осложнений.

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вакцина коронавирус дельта-штамм
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