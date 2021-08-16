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Экономика
Россиянам назвали способы выгодно вложить 10 тысяч рублей
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Россиянам назвали способы выгодно вложить 10 тысяч рублей
Экономика
Россиянам назвали способы выгодно вложить 10 тысяч рублей
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 августа. Инвестор Эрик Розенфельд назвал четыре стратегии для вложения небольшой суммы, рассказав о самых безопасных и наиболее доходных инструментах для инвестирования.

Специалист отметил, что доходность выше там, где высок и риск. Вложить небольшую сумму можно, следуя одной из четырех стратегий, отметил инвестор. Самыми безопасными капиталовложениями он назвал облигации и депозитный счет. Доходность этих инструментов составит 6-7% и 4-5%, соответственно.

Более смелыми инвестициями будут покупка акций или вложение в фонды, отметил в интервью радио Sputnik Розенфельд. В последнем случае доходность составит 10-15%. Вложить деньги с максимальной прибылью можно в недооцененные акции. Но перед их покупкой нужно важно оценить риски, добавил эксперт.

Ранее зампред правления «БКС Мир инвестиций» Эдвард Голосов рассказал о главных принципах вложения денег. Первым делом он призвал не бояться начать, но сначала освоить безопасные инструменты.

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