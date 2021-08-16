Россиянам назвали способы выгодно вложить 10 тысяч рублей

Москва, 16 августа. Инвестор Эрик Розенфельд назвал четыре стратегии для вложения небольшой суммы, рассказав о самых безопасных и наиболее доходных инструментах для инвестирования.

Специалист отметил, что доходность выше там, где высок и риск. Вложить небольшую сумму можно, следуя одной из четырех стратегий, отметил инвестор. Самыми безопасными капиталовложениями он назвал облигации и депозитный счет. Доходность этих инструментов составит 6-7% и 4-5%, соответственно.

Более смелыми инвестициями будут покупка акций или вложение в фонды, отметил в интервью радио Sputnik Розенфельд. В последнем случае доходность составит 10-15%. Вложить деньги с максимальной прибылью можно в недооцененные акции. Но перед их покупкой нужно важно оценить риски, добавил эксперт.

Ранее зампред правления «БКС Мир инвестиций» Эдвард Голосов рассказал о главных принципах вложения денег. Первым делом он призвал не бояться начать, но сначала освоить безопасные инструменты.