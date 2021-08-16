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Британский парламентарий назвал падение Кабула самым большим провалом Лондона
Политика
Британский парламентарий назвал падение Кабула самым большим провалом Лондона
wikipedia.org  /  Adrian Pingstone

Лондон, 16 августа. Взятие Кабула движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России) является самым большим провалом Лондона.

Соответствующим мнением поделился глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Том Тугендхат. Он сообщил, что Великобритания допустила самую большую внешнеполитическую катастрофу со времен Суэцкого кризиса в 1956 году. По его словам, падение Кабула будут помнить, потому что оно показало природу власти США и неспособность Великобритании занять независимую сторону.

Тугендхат заявил, что власти Великобритании должны провести комплексный анализ событий в Афганистане. По его мнению, главная задача сейчас заключается в эвакуации британцев и афганцев, которым королевство обязано предоставить убежище.

При этом талибы призвали афганцев сохранять спокойствие. Боевикам ранее удалось взять под контроль дворец президента в Кабуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан британия талибан Тугендхат
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