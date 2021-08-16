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Более 60 стран призвали оставить открытым выезд людей из Афганистана
Политика
Более 60 стран призвали оставить открытым выезд людей из Афганистана
flickr.com  /  @Carl Montgomery

Вашингтон, 16 августа. Более 60 стран призвали не препятствовать отъезду иностранцев и местных жителей, которые хотят покинуть Афганистан, и пообещали помогать афганским гражданам.

В распространенном Госдепартаментом США сообщении говорится, что подписавшиеся под заявлением страны, учитывая ухудшение ситуации в сфере безопасности, призывают все стороны способствовать упорядоченному и безопасному отъезду афганцев и иностранных граждан, которые желают покинуть страну.

Кроме того, страны призывают оставить открытыми дороги, погранпереходы и аэропорты, а также поддерживать спокойствие в государстве. Подписанты выразили готовность мирового сообщества помочь гражданам Афганистана. Совместное заявление выпустили 67 государств и Евросоюз.

Ситуация в Афганистане обострилась с наступлением представителей террористического движения «Талибан»1 (запрещено на территории РФ) на крупные города Афганистана. Боевики контролируют все погранпереходы, заняли Кабул и президентский дворец.

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил об отъезде из страны, «чтобы предотвратить бойню». В ночь на понедельник официальный представитель политофиса «Талибана» Мухаммед Наим заявил об окончании войны в стране. Он также пообещал безопасность для местных жителей и сотрудников дипломатических представительств.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан госдеп сша
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