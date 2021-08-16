Байден не будет выступать с заявлением по Афганистану в понедельник

Вашингтон, 16 августа. Американский президент Джо Байден будет работать в резиденции в Кэмп-Дэвиде в штате Мэриленд, информирует пресс-служба Белого дома.

Согласно публичному расписанию, Байден утром заслушает регулярный доклад по безопасности. При этом других мероприятий не указано. Если президент намерен переместиться в Белый дом из резиденции, об этом говорится в рассылке.

Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) начали наступать на крупные города. В воскресенье они захватили все пограничные переходы и вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Официальный представитель «Талибана» Мухаммед Наим заявил об окончании войны.

Ранее сообщалось, что Пентагон по поручению президента США Джо Байдена отправил в Афганистан тысячу военных. Об этом информировал Reuters.

1 Организация запрещена на территории РФ.