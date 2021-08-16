Роберт Де Ниро был замечен со шрамом после травмы на съемочной площадке

Нью-Йорк, 16 августа. Голливудский актер Роберт Де Ниро получил травму ноги в Оклахоме, куда приехал сниматься в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны».

Во время съемок Де Ниро упал и повредил четырехглавую мышцы бедра. По его словам, боль была невыносимой, однако травма легко поддается лечению. К счастью, игра главного героя фильма была в основном сидячей и съемки удалось закончить.

На днях папарацци впервые заметили 77-летнего актера без специального корсета. Он прогуливался в районе Трайбека, который находится в Нижнем Манхэттене в Нью-Йорке. Похоже, двухкратный обладатель «Оскара» чувствует себя лучше, но из-за хирургического вмешательства на коленке можно разглядеть шрам, пишет Page Six.

Фильм основан на научно-популярной книге Дэвида Гранна 2017 года «Убийцы цветочной луны: Убийства Осейджа и рождение ФБР». Вместе с Де Ниро одну из главных ролей сыграет Леонардо Ди Каприо. Премьера картины намечена на 2021 год. Точная дата пока неизвестна.