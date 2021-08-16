Политолог Данилов потребовал зарегистрировать список кандидатов от «Родины»

Москва, 16 августа. Партия «Родина» может восстановиться на выборах в петербургский ЗакС, считает политолог, руководитель Центра политического анализа Вячеслав Данилов.

Собеседник «ПолитРоссии» заявил, что между федеральным ЦИКом и петербургской городской избирательной комиссией есть «длительно продолжающееся недопонимание». Он предложил председателю партии Алексею Журавлеву написать жалобу в ЦИК или пригрозить обращением в суд.

«Существует «синдром зачистки». И, возможно, представители «Родины» в своих комментариях правы: местные власти опасаются за результат фаворита и отсекают тех, кто может отнимать голоса у лидера», – объяснил эксперт отказ регистрировать партийный список кандидатов «Родины».

Данилов добавил, что Татьяна Буланова была несправедливо снята с гонки за депутатским креслом. Скорее всего, ее принесли в жертву, чтобы защитить кого-то другого.

Ранее петербургская избирательная комиссия провела заседание, на котором рассматривался вопрос регистрации списка кандидатов партии «Родина» на выборах в городской ЗакС. По итогам совещания члены комиссии приняли решение отказать партии в регистрации на выборах в городской парламент.