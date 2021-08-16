Черный ящик упавшего Ми-8 нашли на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 16 августа. Бортовой самописец разбившегося на Камчатке Ми-8 нашли, предположительно, внутри вертолета, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

Люк вертолета был вскрыт с помощью специального оборудования. В воздушном судне были обнаружены тела трех погибших и, предположительно, черный ящик.

«Для поднятия бортового самописца также будет привезено специальное оборудование», — говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Курильском озере на Камчатке. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили. Ранее спасатели нашли тело пятого погибшего. По факту трагедии возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.