Смертоносные российские РСЗО ТОС-1 оценили в США

Вашингтон, 16 августа. Эксперт по вопросам национальной безопасности Марк Эпископос оценил смертоносность российской Реактивной системы залпового огня (РСЗО) ТОС-1 и ее более новых версий.

В статье для журнала National Interest специалист напомнил, что ТОС-1 «Буратино» имеет дальность стрельбы до 3,5 км. Система способна поражать участки местности 200 на 400 метров. РСЗО может использоваться для огневой поддержки пехоты и тяжелой бронетехники и способна вести огонь как зажигательными, так и термобарическими 220-миллимитровыми ракетами.

Последние распыляют и затем воспламеняют облако взрывчатого вещества. В результате образуется разрушительная взрывная волна, особенно эффективная против укреплений, бункеров и туннелей противника.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1 построена на шасси основного боевого танка Т-72. Пусковая установка насчитывает 30 труб и способна произвести полный залп за 15 секунд. ТОС-1 может за короткий промежуток времени разрушить укрепления противника на относительно большой территории, подчеркивает эксперт.

В 2001 году ТОС-1 сменила более новая версия РСЗО ТОС-1А «Солнцепек». Дальность поражения системы была увеличена до шести километров. Эпископос отмечает, что значительной модернизации подверглись шасси и пусковая установка.

Во время учений «Кавказ-2020» была впервые замечена модификация ТОС-2 «Тосочка». Система может похвастаться увеличенной дальностью поражения и протоколами автоматического наведения на цель. В настоящее время РСЗО проходит испытания, уточняет Эпископос.

По словам специалиста, несмотря на нишевую роль на поле боя, ТОС-1 и ТОС-1А оказались популярными экспортными продуктами российского оборонно-промышленного комплекса. РСЗО использовали против боевиков правительственные войска Сирии и Ирака, Саудовская Аравия закупила «Солнцепек» в рамках крупного контракта общей суммой в 3 миллиарда долларов, подчеркивает эксперт.

Эпископос считает, что ТОС-1 остается одной из самых смертоносных систем обычных вооружений в быстро расширяющемся арсенале России даже через десятилетия после разработки.

Весной применение тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» армией Саудовской Аравии против хуситов попало на видео. Огонь велся в ночное время суток.