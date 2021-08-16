Американские дипломаты сожгли флаги США перед вылетом из Кабула

Кабул, 16 августа. Дипломаты посольства США в Кабуле уничтожили флаги на фоне захвата города боевиками террористической группировки «Талибан»1 (запрещена в России), сообщает издание Star and Stripes.

Директиву об уничтожении предметов символического значения, флагов США и ряда документов на территории Кабула распространило американское правительство. Однако в беседе с представителем издания один из дипломатов сообщил, что решил сохранить флаг по своему желанию. Некоторые сотрудники посольства США заявили, что оставили несколько личных вещей на рабочих столах перед отправкой в кабульский аэропорт военным вертолетом.

Издание отмечает, что тысячи сотрудничавших с США афганцев смогли покинуть страну. Но таких людей в Афганистане было гораздо больше. Часть из них не знает об одобрении их заявок на вылет из Афганистана, другие не смогли покинуть свои города до наступления боевиков. Судьбой этих людей обеспокоены дипломаты США, заключает Star and Stripes.

Ранее в политическом офисе «Талибана» объявили об окончании войны в Афганистане. Лидеры движения отказались формировать коалиционное временное правительство в стране. Один из высокопоставленных участников «Талибана» уточнил, что движение воевало не для того, чтобы делиться властью.

1 Организация запрещена на территории РФ.