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Россиянам назвали несколько способов приучить себя к экономии

  /   Обновлено: 16 августа 2021 06:41
Общество
Россиянам назвали несколько способов приучить себя к экономии
pixabay.com

Москва, 16 августа. Экономия не будет источником стресса, если придерживаться нескольких простых правил.

Для начала — нужно ясно понимать цель, ради которой вы отказываетесь от покупок. Например, крупная поездка, ради которой вам придется лишить себя радостей сиюминутных трат. Осязаемая и материальная цель позволит сбавить негативные эмоции от необходимости быть финансово осмотрительным. Также следует научиться получать положительные эмоции от других вещей, не только от покупок — встречи с друзьями, семейные вечера и другие, передает Lifehacker.

Подойдет также глубокий анализ повседневных мелких трат, которые обычно не замечаются, но съедающие львиную долю зарплаты: кофе в кафе, вторая кружка пива в баре, сигареты. При этом не следует превращать свою жизнь в ад. Не представляете жизни без кофе — не отказывайтесь от него, чтобы не страдать. Однако какие-то из повседневных пунктов покупок стоит вычеркнуть.

Можно приучить себя к неочевидным способам экономии. Например, завести карту с кешбэком и процентом на остаток и периодически мониторить скидки и акции в магазинах.

А можно и не экономить. Последние исследования показали, что 40% россиян в период пандемии проходили различные обучения. Так, 20% из них удалось освоить новую специальность и добиться повышения зарплаты.

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