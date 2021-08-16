Американский политик Фэллон назвал Афганистан худшим провалом Байдена

Вашингтон, 16 августа. Афганистан стал худшим провалом внешней политики США за последние десятилетия.

Байден понимает, что он потерпел величайшее фиаско за последние десять лет. Власти США не станут выходить за рамки своих обещаний в Кабуле. Дальнейшая обстановка в Афганистане будет зависеть от действий движения "Талибан"1(является террористической организацией, запрещенной в России). Об этом бывший член палаты представителей штата Айова Эд Фэллон рассказал РИА Новости.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал происходящее в Афганистане. По его мнению, ситуация в Афганистане стал одним из величайших поражений в истории США.

1 Организация запрещена на территории РФ.