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Американский политик Фэллон назвал Афганистан худшим провалом Байдена

  /   Обновлено: 16 августа 2021 06:48
Политика
Американский политик Фэллон назвал Афганистан худшим провалом Байдена
army.mil  /  US Army

Вашингтон, 16 августа.  Афганистан стал худшим провалом внешней политики США за последние десятилетия.

Байден понимает, что он потерпел величайшее фиаско за последние десять лет. Власти США не станут выходить за рамки своих обещаний в Кабуле. Дальнейшая обстановка в Афганистане будет зависеть от действий движения "Талибан"1(является террористической организацией, запрещенной в России). Об этом бывший член палаты представителей штата Айова Эд Фэллон рассказал РИА Новости.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал происходящее в Афганистане. По его мнению, ситуация в Афганистане стал одним из величайших поражений в истории США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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